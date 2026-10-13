Ausblick: TF Bank Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TF Bank Registered wird am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,25 SEK. Im Vorjahresquartal waren 2,70 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,20 Prozent auf 961,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte TF Bank Registered noch 1,00 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,96 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 9,92 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,71 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,93 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.ch