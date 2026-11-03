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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Texas Pacific Land präsentiert Quartalsergebnisse
Texas Pacific Land wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,33 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 251,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 23,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Texas Pacific Land einen Umsatz von 203,1 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,24 USD im Vergleich zu 6,97 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD, gegenüber 798,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Texas Pacific Land Corp Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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