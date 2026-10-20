Texas Instruments Aktie 976910 / US8825081040
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Texas Instruments legt Quartalsergebnis vor
Texas Instruments lädt am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 26 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,43 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Texas Instruments in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 5,93 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,55 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,45 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 28 Analysten auf durchschnittlich 21,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,68 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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