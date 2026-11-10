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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tetra Tech gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Tetra Tech wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,468 USD. Das entspräche einer Verringerung von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,480 USD erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Tetra Tech mit einem Umsatz von insgesamt 1,15 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13,49 Prozent verringert.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,930 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,35 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 5,44 Milliarden USD.
Redaktion Finanzen.net
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