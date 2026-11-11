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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tenon Medical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tenon Medical wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -4,225 USD. Das entspräche einem Gewinn von 69,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -14,000 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Tenon Medical nach den Prognosen von 2 Analysten 1,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -21,250 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -59,500 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,0 Millionen USD, gegenüber 3,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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