Tenon Medical Aktie 159658352 / US88066N4025
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tenon Medical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Tenon Medical veröffentlicht am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -8,400 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -12,600 USD je Aktie erzielt worden.
Tenon Medical soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 175,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -29,575 USD aus. Im Vorjahr waren -59,500 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 6,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 3,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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