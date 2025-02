Ausblick: Tennant gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tennant präsentiert in der am 17.02.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2024 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD gegenüber 1,67 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 323,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tennant einen Umsatz von 311,4 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,42 USD aus, während im Fiskalvorjahr 5,92 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,24 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch