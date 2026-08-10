Tencent Music Entertainment Group Registered a Aktie 44023539 / KYG875771134
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tencent Music Entertainment Group Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tencent Music Entertainment Group Registered A lädt am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,895 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,850 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Tencent Music Entertainment Group Registered A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,17 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,50 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,91 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 41,11 Milliarden HKD, gegenüber 35,68 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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