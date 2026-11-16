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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A gibt am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,200 USD je Aktie gewesen.
Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 9,14 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 1,18 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 29 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,85 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,00 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt von insgesamt 35,32 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 4,58 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A-
Analysen zu Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A-
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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