Tencent Music Entertainment Group Aktie 44023672 / US88034P1093
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A wird sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,55 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 11 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 8,81 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,17 Milliarden USD erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,09 CNY je Aktie, gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 29 Analysten durchschnittlich bei 35,65 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 4,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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