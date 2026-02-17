Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.02.2026

Ausblick: Tenaris stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tenaris wird am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,798 USD. Das entspräche einer Verringerung von 14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,930 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,95 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,83 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,57 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,61 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 11,97 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 12,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch