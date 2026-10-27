Ausblick: Tenable verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tenable präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

22 Analysten schätzen, dass Tenable für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,508 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,58 Prozent auf 271,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tenable noch 252,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,99 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,300 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 999,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch