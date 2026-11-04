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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: TelyRx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TelyRx wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,230 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 28,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,240 USD im Vergleich zu -0,900 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 105,6 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu TelyRx Holdings Inc Registered Shs
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04.11.26
|Ausblick: TelyRx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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09.08.26
|Ausblick: TelyRx legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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26.07.26
|Erste Schätzungen: TelyRx vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu TelyRx Holdings Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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