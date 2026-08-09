Ausblick: TelyRx legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TelyRx wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,040 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TelyRx noch -0,090 CAD je Aktie verloren.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 22,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,240 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,900 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 108,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.ch