TeliaSonera AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs Aktie 4752668 / US87960M2052
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: TeliaSonera Un legt Quartalsergebnis vor
TeliaSonera Un stellt am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,134 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.
TeliaSonera Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,08 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,472 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,41 Milliarden USD, gegenüber 8,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu TeliaSonera AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
|
21.10.26
|Ausblick: TeliaSonera Un legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: TeliaSonera Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: TeliaSonera Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: TeliaSonera Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: TeliaSonera Un legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu TeliaSonera AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.