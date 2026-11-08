Ausblick: Teletech präsentiert Quartalsergebnisse

Teletech wird sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Teletech im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,203 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,280 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,43 Prozent auf 480,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 518,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,847 USD, gegenüber -3,990 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,96 Milliarden USD im Vergleich zu 2,14 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net