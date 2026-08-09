Teletech Holdings Aktie 39735470 / US89854H1023
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Teletech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Teletech wird am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,233 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Teletech -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Teletech in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 477,9 Millionen USD im Vergleich zu 512,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,16 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -3,990 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,03 Milliarden USD, gegenüber 2,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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