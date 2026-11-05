Ausblick: Teleste präsentiert Quartalsergebnisse

Teleste lädt am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,095 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Teleste nach den Prognosen von 2 Analysten 35,8 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,5 Millionen EUR umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,345 EUR je Aktie, gegenüber 0,150 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 142,6 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 138,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net