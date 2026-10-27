Ausblick: Telenor ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Telenor ASA wird am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Telenor ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,21 NOK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 18,38 Milliarden NOK aus – eine Minderung von 9,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Telenor ASA einen Umsatz von 20,30 Milliarden NOK eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,17 NOK aus. Im Vorjahr waren 5,14 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 73,56 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 76,55 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch