|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Telenor ASA (ADRS) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Telenor ASA (ADRS) wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,231 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Telenor ASA (ADRS) 0,220 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,93 Milliarden USD aus – eine Minderung von 4,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Telenor ASA (ADRS) einen Umsatz von 2,01 Milliarden USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD, gegenüber 0,490 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 7,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,37 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Telenor ASA (ADRS)
|
07:01
|Ausblick: Telenor ASA (ADRS) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Telenor ASA (ADRS) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Telenor ASA (ADRS) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Telenor ASA (ADRS) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
19.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
19.05.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
19.05.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Telenor ASA (ADRS)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.