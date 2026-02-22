Ausblick: Telefonica Brasil gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Telefonica Brasil öffnet am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Telefonica Brasil im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,193 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 15,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,89 Milliarden USD gegenüber 2,50 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,727 USD, gegenüber 0,630 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 11,04 Milliarden USD im Vergleich zu 10,36 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch