Telefon AB L.M.Ericsson Aktie 614660 / SE0000108649
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Telefon LMEricsson (A) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Telefon LMEricsson (A) wird am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,42 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Telefon LMEricsson (A) einen Gewinn von 3,34 SEK je Aktie eingefahren.
15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 55,29 Milliarden SEK gegenüber 56,24 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,69 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,49 SEK aus. Im Vorjahr waren 8,53 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 225,61 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 236,68 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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