Ausblick: Teledyne Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Teledyne Technologies wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,17 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Teledyne Technologies noch 4,65 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,65 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 24,74 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,88 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 6,56 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,12 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch