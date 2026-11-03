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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Telecom Italia SPA Az nominativa Split legt Quartalsergebnis vor
Telecom Italia SPA Az nominativa Split wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,100 EUR gegenüber 0,010 EUR im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht beim Umsatz von 3,61 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,38 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,179 EUR, gegenüber 0,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 14,39 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,73 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Telecom Italia SPA Az nominativa Split
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07:01
|Ausblick: Telecom Italia SPA Az nominativa Split legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Telecom Italia SPA Az nominativa Split vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Telecom Italia SPA Az nominativa Split
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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