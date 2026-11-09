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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Telecom Italia SPA Az nominativa Split legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Telecom Italia SPA Az nominativa Split wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,100 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 3,61 Milliarden EUR – ein Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Telecom Italia SPA Az nominativa Split 3,38 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,179 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,100 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,24 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,73 Milliarden EUR waren.
Redaktion Finanzen.net
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