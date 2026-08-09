TELA Bio Aktie 50637017 / US8723811084
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: TELA Bio verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TELA Bio wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass TELA Bio im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,174 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,220 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,94 Prozent auf 20,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TELA Bio noch 20,2 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,654 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,830 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 86,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 80,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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