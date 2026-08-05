Ausblick: Tejon Ranch legt Quartalsergebnis vor

Tejon Ranch veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,020 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 3,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 8,6 Millionen USD gegenüber 8,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,110 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 49,4 Millionen USD, gegenüber 49,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch