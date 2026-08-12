Tega Industries Aktie 115085903 / INE011K01018
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tega Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tega Industries stellt am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 5,70 INR aus. Im letzten Jahr hatte Tega Industries einen Gewinn von 5,31 INR je Aktie eingefahren.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,56 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Tega Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,09 Milliarden INR aus.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 37,76 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 20,54 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 19,83 Milliarden INR, gegenüber 16,92 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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