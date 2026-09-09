Ausblick: Tecsys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tecsys wird am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,119 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 138,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,050 CAD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Tecsys 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 47,7 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tecsys 45,8 Millionen CAD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,732 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,270 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 200,6 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 192,2 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.ch