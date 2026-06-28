Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’131 -0.7%  SPI 19’954 -0.5%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’671 -1.3%  Euro 0.9220 0.1%  EStoxx50 6’222 -0.7%  Gold 4’081 1.3%  Bitcoin 48’485 0.1%  Dollar 0.8094 0.0%  Öl 73.1 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Frugalismus: So kann man schon mit 40 Jahren in Rente gehen
Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte
DAX-Familie: Wie Indexanpassungen bei DAX, TecDAX & Co ablaufen
VW-Aktie im Fokus: Fertigt Volkswagen bald chinesische Modelle in Deutschland?
Nach Einschränkungen bei Anthropic: Beschränkungen auch bei neuem KI-Modell von OpenAI
Suche...

Tecsys Aktie 928929 / CA8789501043

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.06.2026 07:01:06

Ausblick: Tecsys legt Quartalsergebnis vor

Tecsys
35.21 CAD 0.89%
Kaufen Verkaufen

Tecsys äussert sich am 29.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Tecsys für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,120 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,120 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 48,5 Millionen CAD – ein Plus von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tecsys 45,6 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,318 CAD, gegenüber 0,300 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 191,7 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 173,9 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!