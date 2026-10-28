Ausblick: Teck Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Teck Resources äussert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

17 Analysten schätzen, dass Teck Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,580 CAD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,34 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 28,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,39 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,36 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,84 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,25 Milliarden CAD, gegenüber 10,76 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch