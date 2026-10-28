Ausblick: Teck Resources gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Teck Resources wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,59 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 174,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,580 CAD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Teck Resources im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,33 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,39 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 27,91 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,33 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,84 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,26 Milliarden CAD, gegenüber 10,76 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch