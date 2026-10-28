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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: TechnipFMC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TechnipFMC wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,876 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TechnipFMC 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet.
15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,65 Prozent auf 2,79 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,12 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 10,74 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,93 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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