Ausblick: TE Connectivity stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TE Connectivity lässt sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TE Connectivity die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,07 USD je Aktie gegenüber 2,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,31 Prozent auf 5,29 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,45 USD je Aktie, gegenüber 6,16 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 19,86 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 17,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch