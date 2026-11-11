Ausblick: TD Power Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TD Power Systems veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,00 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,93 INR je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 43,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,52 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,50 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,25 INR aus. Im Vorjahr waren 7,64 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 26,57 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 18,56 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net