Ausblick: TD Power Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TD Power Systems äussert sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 6,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TD Power Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 3,21 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TD Power Systems in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,81 Milliarden INR im Vergleich zu 3,72 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,00 INR, wohingegen im Vorjahr noch 15,29 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,10 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18,56 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.ch