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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: TCM Group A-S Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TCM Group A-S Registered lädt am 19.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,10 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,930 DKK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TCM Group A-S Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 347,0 Millionen DKK im Vergleich zu 288,9 Millionen DKK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,70 DKK im Vergleich zu 7,51 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,46 Milliarden DKK, gegenüber 1,28 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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