TCM Group A-S Registered Shs Aktie 39101414 / DK0060915478
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: TCM Group A-S Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TCM Group A-S Registered präsentiert in der am 20.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,950 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TCM Group A-S Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 DKK in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TCM Group A-S Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 395,0 Millionen DKK im Vergleich zu 349,1 Millionen DKK im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,10 DKK, wohingegen im Vorjahr noch 7,51 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,48 Milliarden DKK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,28 Milliarden DKK waren.
Redaktion finanzen.ch
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