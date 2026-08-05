TCI Express Aktie 30086212 / INE586V01016
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: TCI Express verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TCI Express wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,80 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 6,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 5,13 INR je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,04 Milliarden INR – ein Plus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TCI Express 2,87 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 24,86 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 21,21 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 13,27 Milliarden INR, gegenüber 12,37 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu TCI Express Ltd Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: TCI Express verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: TCI Express öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu TCI Express Ltd Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.