Ausblick: TCI Express verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TCI Express wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,80 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 6,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 5,13 INR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,04 Milliarden INR – ein Plus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TCI Express 2,87 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 24,86 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 21,21 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 13,27 Milliarden INR, gegenüber 12,37 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch