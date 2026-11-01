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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tbo Tek stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tbo Tek lädt am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,79 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tbo Tek noch 6,32 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Tbo Tek 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,37 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 65,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tbo Tek 5,68 Milliarden INR umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,61 INR, gegenüber 22,88 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 38,34 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,77 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Tbo Tek Limited Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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