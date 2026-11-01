Ausblick: Tbo Tek stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tbo Tek lädt am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,79 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tbo Tek noch 6,32 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Tbo Tek 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,37 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 65,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tbo Tek 5,68 Milliarden INR umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,61 INR, gegenüber 22,88 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 38,34 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,77 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net