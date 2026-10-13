Tata Technologies Aktie 130929623 / INE142M01025
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13.10.2026 07:01:06
Ausblick: Tata Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tata Technologies wird am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,85 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,87 Prozent erhöht. Damals waren 4,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 17,06 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,23 Milliarden INR umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,87 INR, gegenüber 13,47 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 69,11 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 55,06 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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