Ausblick: Tata Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tata Power wird am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 3,54 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,88 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Tata Power nach den Prognosen von 11 Analysten 186,60 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 155,45 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,21 INR im Vergleich zu 11,72 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 731,86 Milliarden INR, gegenüber 620,31 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net