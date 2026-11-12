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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tata Motors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tata Motors veröffentlicht am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,16 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tata Motors noch ein Verlust pro Aktie von -17,500 INR in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Tata Motors im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1.006,26 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 723,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 39,08 Prozent gesteigert.
Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 27,32 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,610 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 4.036,78 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 3.297,20 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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