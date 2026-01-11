Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’510 0.7%  Bitcoin 72’494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Erfolgsgeheimnis: Tesla-Chef Elon Musk gibt Tipps für erfolgreiche Meetings
NVIDIA-Aktie im Ausblick 2026: Kann der Konzern 8,5 Billionen Dollar erreichen?
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives warnt vor entscheidender Phase - Robotaxis 2026 im Fokus
Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...

Tata Consultancy Services Aktie 1913100 / INE467B01029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.01.2026 07:01:06

Ausblick: Tata Consultancy Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tata Consultancy Services
3208.00 INR 0.12%
Kaufen Verkaufen

Tata Consultancy Services präsentiert am 12.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

27 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 35,97 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34,21 INR erwirtschaftet worden.

Tata Consultancy Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 668,34 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 34 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 639,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

48 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 142,50 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 134,19 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 47 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.643,70 Milliarden INR, gegenüber 2.553,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch