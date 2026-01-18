Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’595 -0.5%  Bitcoin 76’607 -0.2%  Dollar 0.8026 -0.1%  Öl 64.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Barrick Mining144690732Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Gold, Öl & Co. in KW 3: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Top-IPOs 2026: Sechs Unternehmen mit Aussicht auf Rekordbörsengänge
Motivation im Arbeitsalltag: Diese Tricks und Tipps erhöhen die Motivation
Aktienmarkt 2026: S&P 500 könnte Anleger trotz starker Vorjahre positiv überraschen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Suche...
eToro entdecken

TATA Capital Aktie 149324518 / INE976I01016

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.01.2026 07:01:06

Ausblick: TATA Capital präsentiert Quartalsergebnisse

TATA Capital
358.75 INR 1.04%
Kaufen Verkaufen

TATA Capital äussert sich am 19.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,40 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 38,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,46 INR erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TATA Capital in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 33,06 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 39,79 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 59,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,63 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 9,32 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 158,13 Milliarden INR, gegenüber 282,70 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch