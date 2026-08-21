Tasly Pharmaceutical Group Aktie 1467833 / CNE000001C81
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21.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tasly Pharmaceutical Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tasly Pharmaceutical Group wird am 22.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,400 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,310 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Tasly Pharmaceutical Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 2,04 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tasly Pharmaceutical Group 2,23 Milliarden CNY umsetzen können.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,896 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,740 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 8,84 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 8,15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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