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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: TaskUs A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TaskUs A wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,309 USD aus. Im letzten Jahr hatte TaskUs A einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,65 Prozent auf 303,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TaskUs A noch 298,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD im Vergleich zu 1,10 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,24 Milliarden USD, gegenüber 1,18 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu TaskUs Inc Registered Shs -A-
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07:01
|Ausblick: TaskUs A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: TaskUs A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: TaskUs A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: TaskUs A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu TaskUs Inc Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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