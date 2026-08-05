Ausblick: Targa Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Targa Resources stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,83 USD gegenüber 2,87 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,90 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,87 USD im Vergleich zu 8,49 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 19,83 Milliarden USD, gegenüber 17,19 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch