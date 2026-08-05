Targa Resources Aktie 12018977 / US87612G1013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Targa Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Targa Resources stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,83 USD gegenüber 2,87 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,90 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,87 USD im Vergleich zu 8,49 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 19,83 Milliarden USD, gegenüber 17,19 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Targa Resources Corp.
|
05.08.26
|Ausblick: Targa Resources vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Targa Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Targa Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Targa Resources präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Targa Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Targa Resources Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.