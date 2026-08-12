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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Tapestry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tapestry
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Tapestry wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,72 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tapestry für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,87 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,00 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,820 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 7,99 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 7,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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