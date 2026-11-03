Ausblick: Tanger Factory Outlet Centers präsentiert Quartalsergebnisse

Tanger Factory Outlet Centers lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,265 USD. Dies würde einer Verringerung von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tanger Factory Outlet Centers 0,280 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tanger Factory Outlet Centers in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 148,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 145,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD, gegenüber 0,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 603,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 581,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net